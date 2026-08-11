Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'nin en yoğun ulaşım akslarından Şehit Numan Dede Caddesi'nde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi. Teknik ekipten bilgi alan ve cadde esnafının taleplerini dinleyen Büyükakın, çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin modern ve konforlu bir ulaşım aksına dönüşeceğini söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin en işlek güzergâhlarından Şehit Numan Dede Caddesi'ni baştan sona yeniliyor.

Altyapıdan üstyapıya kadar kapsamlı bir dönüşümün gerçekleştirildiği cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla modern ve konforlu bir ulaşım aksına dönüşecek. Bu kapsamda Başkan Tahir Büyükakın, Şehit Numan Dede Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında teknik personelden bilgi aldı. Başkan Büyükakın'a saha gezisinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, teşkilat yöneticileri ve teknik personel eşlik etti.

GEBZE'NİN EN İŞLEK GÜZERGÂHLARINDAN BİRİ

Gebze'nin ilk şehidi Numan Dede'nin adını taşıyan cadde; kent meydanı, çarşı ve tarihi Çoban Mustafa Paşa Camii'ye ulaşım sağlaması dolayısıyla ilçenin en yoğun güzergâhları arasında yer alıyor. Osman Yılmaz Mahallesi'nde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kuzey ucundan başlayarak Gebze Kent Meydanı'na kadar uzanan yaklaşık 800 metre uzunluğundaki cadde, gün boyunca hem araçlar hem de yayalar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında caddenin bozulan asfalt zemini ve yağmur suyu altyapısı yenileniyor. Özellikle sağanak yağışlarda oluşan su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla 550 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa ediliyor. Yeni hat, yağmur sularının hızlı ve düzenli şekilde tahliye edilmesini sağlayarak sürücü ve yayalar için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturacak.