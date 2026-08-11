Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.
ORDU (İGFA) - Mahallede yaklaşık 3 km'lik güzergâhta yürütülen sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte vatandaşların uzun yıllardır beklediği yol yatırımı hayata geçiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Yenisayaca Mahallesi, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergâhına kavuşmuş olacak.
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Yenisayaca Mahallesi Muhtarı Serkan Yavuz, gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.
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