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Yenisayaca Mahallesi Muhtarı Serkan Yavuz, gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

ORDU (İGFA) - Mahallede yaklaşık 3 km'lik güzergâhta yürütülen sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte vatandaşların uzun yıllardır beklediği yol yatırımı hayata geçiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Yenisayaca Mahallesi, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergâhına kavuşmuş olacak.

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