Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci dostu ulaşım projelerinden KAYBİS, ücretsiz kullanım avantajı, yaygın istasyon ağı ve çevreci yapısıyla öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Kent genelinde 96 istasyon ve bin bisikletle hizmet veren sistem, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli projelerinden KAYBİS, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara sağlıklı ve konforlu ulaşım imkânı sunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen KAYBİS, şehir genelindeki 96 istasyon, bin bisiklet ve 1972 kilitleme noktasıyla Kayserililere kesintisiz hizmet veriyor. Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olma özelliğini taşıyan KAYBİS, çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Öğrenci Dostu Şehir Kayseri' vizyonu doğrultusunda gençlere yönelik önemli avantajlar sunan sistem kapsamında öğrenciler, günde iki kez 30'ar dakika ücretsiz bisiklet kullanabiliyor. Diğer kullanıcılar ise günde bir kez 15 dakikalık ücretsiz kullanım hakkından yararlanabiliyor.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ulaşımın yanı sıra spor ve sağlıklı yaşam amacıyla da tercih edilen KAYBİS, gençlerden yoğun ilgi görüyor. Üniversite kampüsleri, millet bahçesi, eğitim kurumları ve sosyal yaşam alanlarına yakın konumlandırılan istasyonlar sayesinde öğrenciler hem zamandan tasarruf ediyor hem de şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda alternatif ve sürdürülebilir çözümleri artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürürken, bisiklet kullanım kültürünün yaygınlaşmasına da öncülük ediyor.

Vatandaşlar, mobil uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirebildikleri Paybis uygulaması üzerinden KAYBİS sistemine kolaylıkla erişebiliyor, en yakın istasyonları görüntüleyebiliyor ve bisiklet kiralama işlemlerini hızlı şekilde gerçekleştirebiliyor.

Sağlıklı yaşamı teşvik eden, çevreyi koruyan ve ekonomik ulaşım imkânı sunan KAYBİS, yaz mevsiminde de Kayserililerin ve öğrencilerin vazgeçilmez ulaşım alternatifleri arasında yer almayı sürdürüyor.