Maltepe Belediyesi, sonbaharın gelişini renkli bir etkinlikle kutladı. Altayçeşme Mahallesi’nde yer alan Cemal Süreya Parkı’nda düzenlenen “Sonbahara Merhaba Pikniği”, Maltepelileri bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen sonbahar etkinliğinde mahalle sakinleri hem piknik yaptı, hem de iki saat boyunca düzenlenen aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar için oyun alanları, yetişkinler için sohbet ve paylaşım imkânı sunulan piknik, mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu da pekiştirdi.

Pikniğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri ise sahne performansları oldu.

Grup Kimsebilmez sahne alarak şarkılarıyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Müzik eşliğinde eğlenen Maltepeliler, hem dans etti hem de hep birlikte şarkılar söyledi.

Bu arada bakım ve onarımı tamamlanan Cemal Süreya Parkı, etkinlik sırasında halkın beğenisine sunuldu. Yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayan park, geniş yeşil alanları ve düzenlenen sosyal donatılarıyla mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerle hem mahalle kültürünü yaşatmayı hem de komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde farklı mahallelerde farklı etkinliklerin yapılacağını açıkladı.