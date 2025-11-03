İstanbul'da Maltepe Belediyesi Meclisi'nde kadınlara şiddete karşı ortak irade çağrısı yapıldı. 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması önerildi. Yeni komisyon seçimlerinin de yapıldığı mecliste, tıp merkezinin yenileme çalışmaları da duyuruldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe'de Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Mecliste konuşan 1. Grup Başkanvekili Nimet Karabulut, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için yaptığı konuşmada 'Cezasızlık politikası kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik her türlü şiddetin faillerine cesaret veriyor. Kadın cinayetleri politiktir ve bununla mücadelede ancak politik eksende olabilir. Özellikle cezasızlık politikalarına ve kadına yönelik her türlü şiddete karşı ortak bir siyasi irade koymalıyız. 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır' dedi.

TIP MERKEZİ'NİN TEKNİK DONANIMI YENİLENDİ

Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'ndeki yenilemeye de dikkat çeken Karabulut 'Bazı hastalıkların iyileşmesinde dayanışma, anlayış ve farkındalık çok önemlidir. Farkındalık konusunda yapılan çalışmalara hep birlikte destek olmayız. Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'ndeki hizmetleri geliştirerek sürdürüyoruz. Hastanemizin teknik donanımını yeniledik. Yoğun bir taleple çalışıyoruz.' diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmasının ardından mecliste istifa nedeniyle boşalan iki ayrı komisyon üyeliği için seçim yapıldı.

Oylamada Ulaşım Koordinasyon Komisyonu'na Eray Aydın, Engelliler Komisyonu'na ise Nurdan Boz oy birliğiyle seçildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.