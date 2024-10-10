İstanbul'da Maltepe Etkinlik Alanı, 11-13 Ekim 2024 tarihlerinde Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali, 11-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı’nda İstanbullularla buluşacak. Alevi-Bektaşi kültürünün önemli unsurlarının da öne çıktığı festival, İstanbul’un çok kültürlü yapısını yansıtan programıyla her kesimden ve her yaştan katılımcıya hitap edecek.

Üç gün boyunca, iki ayrı sahnede gerçekleşecek program, Alevi-Bektaşi müziğinin güçlü icracıları ve müzik dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra genç isimlerin de katkılarıyla katılımcıları geniş bir müzik yelpazesi ile kucaklayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, festivalin ikinci gününde etkinlik alanını dolduran İstanbullulara hitap edecek.

24 USTA SANATÇI SAHNE ALACAK

Festivalde; Selda Bağcan, Edip Akbayram, Mazlum Çimen, İlkay Akkaya, Muharrem Temiz & Cengiz Özkan, Dertli Divani, Nida Ateş, Aynur Haşhaş, Ayfer Düzdaş, Barabar, Cihan Çelik, Çiğdem Elmas, Deniz Türkan, Erdoğan Emir, Erensoy Akkaya, Gani Pekşen, Gülcihan Koç, Hasan Ali Sezer, İlke Türkdoğan, Sasa Serap, Serpil Sarı, Tayyar Erdem ve Yolcu Bilginç, şarkı ve türküleriyle İstanbullularla buluşacak.

Alevi-Bektaşi kurumlarının paydaşlığında hazırlanan festivalde, konserler, paneller, semahlar, atölyeler, Haydar Taştan, Derya Deniz Pekkıyıcı ve Okan Ulusoy’un fotoğraflarından oluşan “Aşk-ı Hakikat” sergisinin yanı sıra, bu yıl ilk kez 20 yayınevi de stantlarıyla alanda yer alacak.