İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de düzenlediği operasyonda 4 araca yönelik gerçekleştirilen uygulamada 527 kilo 475 gram skunk maddesi ele geçirirken, 7 şüpheliyi yakaladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de gerçekleştirdiği narkotik operasyonunun detaylarını paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 4 araca yönelik yürütülen operasyonda toplam 527 kilo 475 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, 'Evlatlarımızın ve İstanbul'un güvenli yarınları için zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' mesajını vererek, operasyonun İstanbul'daki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

