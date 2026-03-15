İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de gerçekleştirdiği narkotik operasyonunun detaylarını paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre, 4 araca yönelik yürütülen operasyonda toplam 527 kilo 475 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, 'Evlatlarımızın ve İstanbul'un güvenli yarınları için zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' mesajını vererek, operasyonun İstanbul'daki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.