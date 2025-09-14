İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek, ürün portföyünü zenginleştirmeye ve tüketicilerin beklentilerini karşılamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Siyez ve Tam Buğday Unlu Ekşi Hamur Ekmeği, Ekşi Mayalı Ekmek ve Karakılçık Unlu Ekşi Hamur Ekmeği ürünlerinden sonra şimdi de portföyüne yeni bir ürün daha ekledi.İSTANBUL (İGFA) - İBB Halk Ekmek, yeni ekmeği Baget Ekmeği tüketicilerle buluşturdu. Tüketicilere sağlıklı, ekonomik ve lezzetli alternatifler sunan Halk Ekmek’in ürün sayısı da böylece 54’e yükseldi.

Çıtır kabuğu, ince yapısı ve yumuşacık iç dokusuyla öne çıkan Baget Ekmek, özellikle sandviç yapımında tercih ediliyor. Edirnekapı ve Cevizli işletmelerinde üretilen Baget Ekmek, 250 gramlık gramajı ve 15,00 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla yalnızca büfe ve bayilerde satışa sunuluyor.

1977 yılında İstanbul halkına sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı ekmek sunmak amacıyla kurulan Halk Ekmek, bugün modern üretim tesisleri, güçlü dağıtım ağı ve çeşitlenen ürün portföyüyle İstanbul’un dört bir yanında milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. Kalite, hijyen ve erişilebilir fiyat ilkelerinden ödün vermeden hizmet veren Halk Ekmek, yalnızca ekmek üretimiyle değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de İstanbul’un güvenilir markalarından biri olmayı sürdürüyor.