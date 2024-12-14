TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nobel ödüllü dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun da katıldığı, ‘İstanbul'da Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine Şişli-Ataşehir Konferansı’ konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Kentteki tüm ilçeleri birbirleriyle hizmet ve üretimde yarışmaya davet eden TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Onun için hedefinizi lütfen çok ileri noktalara koyun. Ama bu hedef, elbette ki bir makam elde etme hedefi değil, yaşadığımız şehri, kurumları, kurallarıyla güçlendirerek geleceğe hazırlamak ve 21. yüzyılı çok güçlü şekilde şehrimize, ülkemizde yaşatmak.

Emin olun, bunu başardığınız zaman, yakın coğrafyamızda da barışı ve huzuru konuşuruz ve gerçekten dünyaya ve insanlığa büyük katkılar sunarız. Çünkü biz, medeniyetin ve insanlığın doğduğu şehirlerin beşiğindeki kişileriz” dedi.