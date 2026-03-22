Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni sosyal medyaya taşıma planı sektörde yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar, uygulamanın teknik ve bürokratik açıdan sorun yaratabileceğini belirtiyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin sosyal medya paylaşımlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi, emlak sektöründe tartışma yarattı.

Bakanlığın son açıklamasında, sosyal medyada yalnızca doğrulanmış ilanların paylaşılmasına izin verileceği ve bunun için doğrulanmış ilan linkinin kullanılması gerektiği belirtildi.

Daha önce de benzer bir girişimde bulunan Bakanlık, sosyal medya üzerinden emlak ilanı paylaşan bazı hesaplara yönelik kapatma adımları atmış, ancak gelen tepkiler üzerine bu uygulamayı askıya almıştı. Yeni düzenleme sinyali ise sektörde 'benzer bir kriz yeniden mi yaşanacak?' sorusunu gündeme taşıdı.

15 Şubat 2026'da yürürlüğe giren EİDS ile ilan platformlarında yalnızca mülk sahibinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği ilanların yayımlanmasına izin veriliyor. İlan sitelerinde belirli bir düzen sağlandığı ifade edilirken, aynı sistemin sosyal medyada nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Yılmaz, düzenlemenin sosyal medya ayağının ciddi sorunlar doğurabileceğini söyledi. Türkiye'de milyonlarca sosyal medya hesabı bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, bu alanın denetlenmesinin teknik olarak zor, bürokratik olarak ise sürdürülemez olduğunu dile getirdi. Yılmaz ayrıca, emlak firmalarının sosyal medyada ilan paylaşırken başka platformların linklerini kullanmaya zorlanmasının ticari özgürlük açısından da tartışmalı olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre, sosyal medya paylaşımlarının büyük ölçüde şikayet mekanizması üzerinden denetlenmesi; daha fazla itiraz, dosya yükü ve hesap kapatma süreçlerini beraberinde getirebilir. Bu durumun hem sektör hem de kamu yönetimi açısından yeni bir kriz alanı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Çözüm önerisi olarak ise doğrulama sürecinin ilan platformlarıyla sınırlı tutulması, sosyal medyada ise paylaşım özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulanıyor.