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Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Sıcaklıklar hafta sonuna kadar azalacak

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi’nde yer alan sünger fabrikası yanmakta. Ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. pic.twitter.com/BqWOOskrAk — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) July 29, 2025

İstanbul İtfaiyesi, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi’ndeki sünger fabrikasında çıkan yangını söndürdüğünü duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi’nde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale etti.

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