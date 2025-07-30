İstanbul İtfaiyesi, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi’ndeki sünger fabrikasında çıkan yangını söndürdüğünü duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi’nde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İGF