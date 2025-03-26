İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine Büyükşehir Meclisi'nde yapılan seçimde, gizli oyla Nuri Aslan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ardından Büyükşehir Meclisi bugün İmamoğlu'nun koltuğuna vekaleten oturacak ismi belirlemek üzere toplandı.

Seçimlerde CHP'den Nuri Aslan ve AK Parti'den Zeynel Abidin Okul başkan vekilliği için yarıştı.

Seçimleri üçüncü turda 177 oy alarak kazanan CHP'nin adayı Nuri Aslan oldu. Zeynel Abidin Okul 125 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının meclise duyurulması ardından İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde 28 Eylül 2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşması dinletilerek, ayakta alkışlandı.

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta dünyaya geldi.

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Aslan, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Meslek hayatına özel sektörde başlayan Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak yerel politikaya atıldı.

Nuri Aslan; Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği, KODAV Başkan Vekilliği, Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulundu.

2019 Yerel Seçimleri'nin ardından Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.

https://youtu.be/JvsPHLzhhBU?t=4740