İstanbul, Bingöl’ün eşsiz kültürünü ve geleneklerini yaşatacak muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Günleri, 29-30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde İstanbul'da Arnavutköy’de düzenlenecek.

Organizasyon, Arnavutköy Belediyesi ve Bingöl İli Kültür, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BİNİLDER) tarafından organize ediliyor.

Arnavutköy Şehir parkında 3 gün boyunca düzenlenecek olan Bingöl Günleri, Bingöl mutfağının özgün lezzetlerini ziyaretçilere sunarken, yöresel halk oyunları ve ulusal ve yöreye özgü sanatçıların sahne alacağı müzik dinletileri ile kültürel bir şölen yaşatacak. Etkinlikte ayrıca Bingöl’ün geleneksel el sanatları sergilenecek ve tanıtım stantları kurulacak. Bu sayede Bingöl’ün tarihini, kültürünü ve sosyal zenginliklerini daha yakından tanıma fırsatı sunulacak.

BİNİLDER Başkanı, Cengiz Butakın etkinliğin Bingöl kültürünü tanıtma ve yaşatma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Tüm hemşerilerimizi bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. İstanbul’da Bingöl’ü yaşamak ve yaşatmak için bir araya geliyoruz,” ifadelerini kullandı.

