Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları, büyük bir coşkuyla sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın on birincisi tüm hızıyla devam ediyor.

Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda yapılan Çardak Altı Sohbetleri ile başlayan etkinlikler Ömür Gedik konseriyle devam etti. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen çeşitli sportif faaliyetler de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Tırmanma duvarı, badminton, basketbol, voleybol, okçuluk, langırt, puanlı kale masa tenisi ve trampolin gibi aktivitelerle sporseverler eğlenceli vakit geçirdi.Bu yılki teması “Yarının Türkiye’si, Yarının Dünyası” olan Çardak Altı Sohbetleri’nin ikinci gününde ise Doğa Şanlıoğlu ve Umutcan Savcı, katılımcılarla buluştu. ModeratörlüğünüPelin Batu’nun yaptığı söyleşide, “Yapay Zeka ve Yapay Genel Zeka Hayatımızı Nasıl Etkileyecek? Gençler, Meslekler ve Gelecek” konusu ele alındı. Şanlıoğlu ve Savcı, yapay zekanın insan hayatı üzerindeki potansiyel etkilerini derinlemesine anlattı. Söyleşide yapay zekânın hızla gelişen bir alan olduğu ve birçok mesleğin yapısını da değiştirdiği vurgulandı.

KARNAVAL HAVASINDA BİR ETKİNLİK

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, festival alanını ziyaret ederek vatandaşlara bir araya geldi. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nıgeleneksel hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Çalık, “Bu yıl on birincisini düzenlediğimiz festivalimiz içerisinde birçok etkinliği de barındıran bir karnaval havasına büründü. Bu tür organizasyonları yaparken biz istiyoruz ki Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımız huzur içerisinde hayatlarına devam etsinler.Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızın bir nebze olsun üzerindeki baskıyı ve yükü almak gibi bir niyetimiz var. İstiyoruz ki memleketin dört bir yanına, burada oluşan güzel enerjiyi yayalım” şeklinde konuştu.

ÖMÜR GEDİK’TEN UNUTULMAZ PERFORMANS

Söyleşilerin ardından MC Kadir Çetin, müzik performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Gecenin devamında sahne alan Ömür Gedik, Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda verdiği konserle büyük beğeni topladı. Gedik, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

SAHAF FESTİVALİ GECE MEZATLARIYLA RENKLENİYOR

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Festivali’nde her akşam gerçekleştirilen gece mezatları da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kitap tutkunları, sahafların sunduğu nadir kitapları ve eserleri keşfetme fırsatı buldu. Beylikdüzü Belediyesi, Barış ve Sevgi Buluşmaları ile vatandaşlara kültür, sanat ve eğlence dolu bir program sunmaya devam ediyor.