Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini artırmak, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla 'Anadolu Kadını: Atıktan Sanata - Emek, Dönüşüm ve Doğaya Saygının Hikâyesi' temalı renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yıl içerisinde belirli periyotlarla belediye ekipleri tarafından verilen sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci eğitimlerine katılan öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak hazırladıkları sanatsal çalışmalarla etkinliğe katkı sundu.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Hanımeli Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan eserler sergilenirken, davetliler de sergi alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geri dönüşüm materyallerinden tasarlanan kıyafetlerle düzenlenen 'Atık Defilesi'nde ise Anadolu kadınının emeği, üretkenliği ve doğaya saygısını yansıtan değerler sanat aracılığıyla ele alınarak çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE ANADOLU KADINI

Serginin amacının ilçede çevre bilincini geliştirmek olduğunu dile getiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Tuncay Canpolat, 'Anadolu kadını yıllardır üreten, yoktan var eden ve çevre bilincine sahip olan bir figürdür. Sıfır atık anlayışını belki de tarihte ilk uygulayan kadınlar oldukları düşüncesiyle, bugün öğrencilerimizin gözüyle 'Anadolu Kadını' temalı sergimizi sizlere sunmak istedik. Burada emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun ilçemize ve diğer eğitim kurumlarına örnek olmasını diliyoruz.' şeklinde konuştu.