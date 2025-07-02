Manisa’da meydana gelen orman yangınının ardından bölgede başlatılan çalışmalara, Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekibi de katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Manisa’da meydana gelen orman yangınının ardından bölgede başlatılan çalışmalara, Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekibi de katıldı. 6 kişiden oluşan ekip, bir arazi aracı ve bir su tankeri ile sahada aktif görev alarak söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Beylikdüzü Belediyesi, afet anlarındaki dayanışma ve yardımlaşma anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının ardından harekete geçen Belediye’ye bağlı Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekibi, 30 Haziran’da bir arazi aracı ve bir su tankeri ile Manisa'nın Akhisar ilçesine doğru yola çıktı.

6 kişiden oluşan ekip, söndürme ve soğutma faaliyetlerinde aktif rol alarak bölgedeki çalışmalara destek veriyor. Yangının yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar, ekiplerin özverili ve profesyonel mücadelesiyle sürdürülüyor.