İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi, kasım ayında da dopdolu etkinlik takvimiyle sanatseverleri bir araya getirecek.

İSTANBUL (İGFA) - Sanat camiasının önde gelen isimlerinin tiyatro oyunları, konserler, stand-up gösterileri ve çocuk tiyatrolarıyla Beylikdüzü kasım ayında da sanatın merkezi olacak.

Beylikdüzü Belediyesi, kasım ayında da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi'nde tiyatrodan müziğe, çocuk oyunlarından stand-up gösterilerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan etkinlik programı ile her yaştan insan sanatla dolu bir ay geçirecek.

'Eşyanın Tabiatı' ve 'Cemile Abla Ben Beyaz Sevmiyorum' oyunları ile başlayan kasım ayı etkinlikleri, 7 Kasım'da 'Kutsal' oyunu ile devam edecek. 9 Kasım'da Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay'ın birlikte kaleme alıp oynadığı 'Sabotaj', 11 Kasım'da 'Tutunamayanlar', 12 Kasım'da Armağan Çağlayan ve Sedat Bilenler'in sahne aldığı 'Seyfi Bey', 14 Kasım'da Rutkay Aziz ve Taner Barlas gibi isimlerin yer aldığı '1984 Büyük Gözaltı' izleyiciyle buluşacak.

15 Kasım'da Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç'ın başrollerinde yer aldığı 'Etekler ve Pantolonlar', 16 Kasım'da 'Zakir', 17 Kasım'da Sunay Akın'ın yazıp yönettiği 'Memleket Kumaşı', 23 Kasım'da 'Falda Carmen Çıktı', 27 Kasım'da 'Cyrano Rock', 29 Kasım'da 'Bir Yaz Gecesi Rüyası', ayın son gününde ise 'Ben Olmuşum Beylikdüzü' sahnelenecek. Ayrıca 21 Kasım'da Beylikdüzü Belediyesi tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek 'Ayı ve Bir Evlenme Teklifi' oyunu ücretsiz olarak izlenebilecek.

KÜÇÜK SEYİRCİLER İÇİN RENKLİ OYUNLAR

Kasım ayı boyunca minik sanatseverler için özel olarak hazırlanan etkinlikler, eğlence ve öğrenmeyi bir araya getirecek. Ay boyunca sahnelenecek çocuk oyunları ve gösteriler arasında; Pinokyo, Kuzey Kutbu Krallığı, Dip Deniz Kasabası, Kuğu Gölü'nde Yılbaşı, Efsane Dinozorlar ile Zamanda Yolculuk, Küçük Prens ve Arkadaşları, 80 Günde Dünya Turu, Mahşer-i Cümbüş, Kayıp Aslan Kardeşler, Ho Ho Ho Müzikali, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Susam Sokağı: Kurabiye Operasyonu ve Semet Erkin İnteraktif İllüzyon Gösterisi yer alıyor.

MÜZİK VE STAND-UP GÖSTERİLERİYLE EĞLENCE DORUKTA

Kasım ayında Beylikdüzü Sahnesi'nde müzik ve mizah da eksik olmayacak. 2 Kasım'da Zakir'in Avazı konseriyle başlayan müzik serisi, 6 Kasım'da sevilen grup Yeni Türkü ve 20 Kasım'da Ezginin Günlüğü konserleriyle devam edecek.

19 Kasım Sefa Doğanay Show, 26 Kasım'da ise İlker Ayrık ile Gerçekler Acıdır stand-up gösterileriyle izleyiciler kahkaha dolu anlar yaşayacak. Sanatseverler, etkinlik takvimine ve detaylı bilgiye, www.beylikduzu.istanbul adresinden ulaşabilir.

Öte yandan Belediye'nin yeni hizmete aldığı dijital biletleme sistemi ile ücretsiz etkinliklere katılmak isteyenler biletlerini belediyenin web sitesinden temin ederek etkinlik günü oluşturdukları QR kod ile kolayca giriş yapabilir.