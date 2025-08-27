İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, çevreyi korumak ve ekosistemin zarar görmesini önlemek amacıyla hanelerden ve işletmelerden bitkisel atık yağların toplanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçede faaliyetlerini sürdüren lisanslı firmanın iş birliğiyle yürütülen uygulama kapsamında hanelerden ve işletmelerden bitkisel atık yağlar toplanıyor.

Yağların doğaya karışarak çevreyi kirletmesini önlemek ve ekosistemi korumak amacıyla yapılan bu hizmette, vatandaşların 444 09 39 numaralı çağrı merkezinden talep oluşturması durumunda evlerinde biriktirdikleri 5 litre ve üzerindeki bitkisel atık yağlar belediye ekipleri tarafından toplanıyor. Restoran, lokanta, otel gibi işletmelerin ise atık yağlarını lisanslı firmaya teslim etmeleri gerekiyor. İlçedeki işletmeler, atık yağlarını e-devlet üzerinden başvuru yaparak bildirimini yapıyor. Ardından yetkili firma tarafından işletmelerden düzenli olarak toplama işlemleri gerçekleştiriliyor. Öte yandan belediye ekipleri ise düzenli periyotlarla denetim yaparak kontrolünü sağlıyor. Toplanan atık yağlar, işlemlerden geçirilerek doğa dostu olan biyodizel yakıta dönüştürülüyor.

1 LİTRE BİTKİSEL ATIK YAĞ, 1 MİLYON LİTRE İÇME SUYUNU KİRLETİYOR

Doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalar kapsamında, bitkisel atık yağların zararlarına dikkat çeken yetkililer, lavaboya dökülen 1 litre atık yağın yaklaşık 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini vurguluyor ve toplumsal farkındalık artırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar, bitkisel atık yağlarını mahalle muhtarlıklarına da teslim edebiliyor.