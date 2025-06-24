İstanbul Bakırköy Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi’nde yıllardır devam eden yol sorunlarına çözüm getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - 17 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek çalışmalarla, mahalle genelindeki yollar modern bir görünüme ve konforlu bir kullanıma kavuşturulacak. Müjdeyi duyuran Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ”25 yıllık yol sorununu, yenileyerek çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

Bakırköy Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi’nde uzun yıllardır süregelen yol sorunlarını kalıcı şekilde çözmek için harekete geçti. Yapılan saha çalışması sonucunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çarşı sokakları başta olmak üzere Yakut Sokak, Yakutlu Sokak, Cumhuriyetçi Sokak, Halkçı Sokak, Milliyetçi Sokak, Türkçü Sokak, Ray Sokak, Fazılpaşa Sokak, İzci Sokak ve Sporcu Sokak’ta kapsamlı bir yol yenileme çalışması planladı. Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak çalışmalar kapsamında; yaya ve araç yollarındaki taş kaplamalar, yağmur olukları ve sınır elemanları tamamen yenilenecek. Toplamda 17 bin metrekarelik alanda yapılacak düzenlemelerle birlikte, Zeytinlik Mahallesi sakinleri daha konforlu, güvenli ve estetik bir ulaşım ağına kavuşmuş olacak.

BÖLGEYİ İNCELEDİ, MÜJDEYİ VERDİ

İlçede vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, teknik ekibiyle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Yıllardır çözüm bekleyen bir yer olduğuna vurgu yapan Başkan Ovalıoğlu, “25 yıllık yol sorununu, yenileme çalışmalarımızla çözüme kavuşturuyoruz. Halkımız uzun zamandır buradan şikayetçiydi. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık, çalışmayı başlatıyoruz. Hem esnafımıza müjde vermek, hem de çalışmalar hakkında bilgi aktarmak için bölgeyi ziyaret ettik” dedi.