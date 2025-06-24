Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği “Müzik Şehrin Kalbinde” konserleriyle Antalya akşamları, müzik dolu günlere sahne oluyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen konserler tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya Sahil Yaşam Parkı Olbia Kent Meydanı’nda gerçekleşen konserde, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Pop Ensemble grubu sahne aldı.

Yerli ve yabancı şarkıların seslendirildiği konserde vatandaşlar, danslarıyla şarkılara eşlik etti. Pop Ensemble grubunun birbirinden güzel şarkılarıyla, katılımcılar keyifli bir yaz akşamı yaşadı.

Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Şevket Akkaya, Sanat Yönetmeni Öğretim Görevlisi Alev Türkan’a konser anısına, grup adına ise solistlere çiçek takdim etti.