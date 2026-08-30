Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl yoğun ilgi gören Macera Park yaz kampı programları, sezonun son aile kampı ile tamamlandı. Bu yaz Macera Park'ta toplam bin 500'ü aşkın katılımcı doğayla iç içe unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Macera Park'ta düzenlenen yaz kampı programlarının bu yılki son buluşması Aile Kampı ile gerçekleştirildi. Aileler çocuklarıyla birlikte doğanın kalbinde keyifli vakit geçirerek sezonun son kampında güzel anılar biriktirdi.

Bu yaz Macera Park'ta 4'ü aile kampı, 3'ü baba-çocuk kampı ve 7's, gençlik kampı olmak üzere toplam 14 kamp gerçekleştirildi. 14 kampta toplam bin 500'ü aşkın katılımcı Macera Park'ın eşsiz doğasında kamp deneyimi yaşadı.

Yaz boyunca farklı yaş gruplarından katılımcıları ağırlayan Macera Park, kamp programlarıyla aileleri, çocukları ve gençleri doğayla buluşturdu. Katılımcılar çeşitli etkinliklerle eğlenirken birlikte vakit geçirmenin ve kamp deneyiminin tadını çıkardı.

Macera Park'ta yaz boyunca gerçekleştirilen buluşmalar, binlerce kişiye doğayla iç içe keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.