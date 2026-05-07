Balıkesir, 8 Mayıs 2026'da düzenlenecek GastroFest ile gastronomi alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Festival, yerel lezzetleri ve şef gösterilerini ziyaretçilerle buluşturacak.

BALIKESİR (İGFA)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın ev sahipliğinde düzenlenecek program kapsamında önce Marmara Belediyeler Birliği Başkanlar Buluşması gerçekleştirilecek, ardından konuk belediye başkanları Balıkesir'in ilk gastronomi festivali olan Balıkesir GastroFest'in açılışına katılacak.

Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının katılması bekleniyor.

Balıkesir Avlu Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde, kentin zengin mutfak kültürünü yansıtan yerel lezzetler, yöresel ürünler ve özel şef gösterileri yer alacak.

Balıkesir'in gastronomi değerlerini Türkiye'ye tanıtmayı hedefleyen GastroFest'in, belediyecilik alanında örnek bir kültür ve tanıtım etkinliği olarak öne çıkması bekleniyor.

Organizatörler, tüm vatandaşları 8 Mayıs Cuma günü Avlu'da düzenlenecek festivale davet etti.