Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan “Yaş Dostu Kent Projesi”, 65 yaş üstü bireylerin sosyal, dijital ve fiziksel yaşamlarını desteklemeyi amaçlıyor. “Yeniden Başlasın” sloganıyla tanıtılan proje, İspirtohane Kültür Merkezi’nde kamuoyuna sunulduİSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ile iş birliği yaparak “Yaş Dostu Kent Projesi”ni hayata geçirdi. İspirtohane Kültür Merkezi’nde “Yeniden Başlasın” mottosuyla tanıtılan proje, 65 yaş üstü bireylerin sosyal, dijital ve fiziksel yaşamlarına bütüncül destek sunmayı hedefliyor.

Lansmanda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, yaşlı bireylerin kent yaşamında aktif kalmasının önemine vurgu yaptı.

Proje, yaşlı bireylerin dijital ve sağlık okuryazarlığını artırmayı, psikolojik ve fiziksel sağlıklarını güçlendirmeyi, kuşaklar arası etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Sosyal programlar, gönüllülük çalışmaları ve İngilizce konuşma kulüpleri gibi etkinliklerle yaşlıların toplumsal bağları kuvvetlendirilecek.

Yaşlı bireylerin yalnızca desteklenmesini değil, aynı zamanda üretken ve bağımsız bir yaşam sürmelerini hedefleyen projenin ilk aşamasında, mahalle bazlı ihtiyaç analizleri yapılacak ve muhtarlarla düzenlenecek çalıştaylarla program detayları şekillenecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin akademik birikimi ile Bakırköy Belediyesi’nin yerel yönetim deneyimi birleşerek örnek bir sosyal belediyecilik modeli oluşturuluyor. Lansmanda kurulan “Hatıra Duvarı” ise vatandaşların anılarını yazarak ölümsüzleştirdiği renkli bir etkinlik oldu.

BAŞKAN OVALIOĞLU: “KUŞAKLAR ARASI ÖĞRENME MÜMKÜN”

Başkan Ovalıoğlu, lansmanda yaptığı konuşmada, “Yaş alan komşularımızın sosyal hayattan çekilmemesi, kent yaşamının aktif bir parçası olması bizim için çok önemli. Emekliler Evimizi açtık; burada sadece zaman geçirmek değil, fikir üretmek, proje önermek mümkün. Yaşlı bireylerin merdiven çıkarken, e-Devlet’e girerken veya yalnız hissettiklerinde karşılaştıkları zorluklara çözümler ürettik. Gençler teknolojiyi, büyüklerimiz hayatı öğretecek. Kuşaklar arası uzaklık değil, karşılıklı öğrenme mümkün” dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ise, “Bakırköy’e, bize yuva olan bu ilçeye teşekkür borcumuzu bu projeyle ödeyeceğiz. Başkan Ovalıoğlu’nun hekim duyarlılığı ve insan sevgisiyle yaklaştığı Bakırköy’ü, eğitim ve toplumsal sorumluluk bilinciyle destekleyeceğiz” diyerek iş birliğinden dolayı Başkan Ovalıoğlu’na teşekkür etti.