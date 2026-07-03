Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Bakırköy genelinde temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. Belediyenin Şenlikköy Mahallesi'nde sürdürdüğü temizlik seferberliğine katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaz sezonuyla birlikte yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında mahalle, çok sayıda personel ve araçla baştan sona temizlendi.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun temiz bir Bakırköy hedefiyle sürdürdüğü temizlik seferberliği kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şenlikköy Mahallesi'nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde mahalleye giren 50 kişilik Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; 3 yıkama aracı, 3 süpürge makinesi, 4 damperli araç, 1 çöpjet, 1 mobil kaynak bakım onarım aracı, 2 yaprak üfleme makinesi ve 1 konteyner dezenfekte aracı ile aralıksız çalıştı. Çalışmalara katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da sahada incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

15 mahallede planlanan toplu temizlik programı kapsamında; parklar, kaldırımlar, okul çevreleri, ibadethaneler, konteyner noktaları ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik, yıkama ve dezenfekte işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.