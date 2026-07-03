Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer ile beraberindeki mahalle muhtarları, Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan ve il yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, yerel yönetim hizmetleri ve vatandaşların beklentileri ele alındı. Görüşmede, muhtarların sahada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Başkanı Fikret Aslan, muhtarların kamu ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılmasında muhtarların büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti. Aslan, Anahtar Parti olarak toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de misafirperverliklerinden dolayı İl Başkanı Fikret Aslan ve yönetimine teşekkür ederek, yerel yönetimlerde ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyarete, Yörükali Mahalle Muhtarı Faruk Böke, Nalbantoğlu Mahalle Muhtarı Gönül Metelikçi, Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Düzgün, Balat Mahalle Muhtarı Serpil Özuyguz, Küplüpınar Mahalle Muhtarı Mümin Gündoğan, Mudanya Hasköy Mahalle Muhtarı Levent Aşçı, Büyükorhan Düğüncüler Mahalle Muhtarı Abdullah Kaya, Çırpan Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, Büyükorhan Özlüce Mahalle Muhtarı Ercan Şen ve Tekerler Mahalle Muhtarı İsa Arı katıldı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.