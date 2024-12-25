İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, vatandaşların temiz ve konforlu ortamlarda alışveriş deneyimi yaşayabilmesi için titizlikle çalışıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy'de haftanın üç günü on binlerce İstanbullu'yu ağırlayan Büyük Bakırköy Pazarı dip köşe temizleniyor.

“Temiz Bakırköy, Sağlıklı Gelecek” mottosuyla çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, vatandaşlara tertemiz yaşama alanları sunuyor.

Çalışmalar kapsamında sadece mahallelerde değil vatandaşların bolca vakit geçirdiği pazar alanlarında da temizlik seferberliği sürüyor. Haftanın üç günü on binlerce İstanbulluyu ağırlayan Büyük Bakırköy Pazarında vatandaşlara sağlıklı ve konforlu bir alışveriş deneyimi sağlamak için çalışan temizlik ekipleri, pazarın kurulmasının hemen ardından atıkları toplayarak çevreyi korumanın yanı sıra, bir sonraki pazar kurulmadan önce de araçlarla dip köşe yıkama ve süpürme işlemi gerçekleştiriyor. Pazar yerlerinin temizliği, ilçe genelinde periyodik olarak devam ediyor.