İstanbul Bakırköy Belediyesi, İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları kapsamında ilçede yıllardır kangren haline gelmiş su baskını sorununu çözüme kavuşturdu. İlçe genelinde gerçekleştirilen dere ıslahı, atıksu ve yağmur suyu imalatı çalışmaları sonucunda su baskınlarının önüne geçilmesinin yanı sıra sağlıklı ayrıştırma sistemi sayesinde Marmara Denizi de korunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ilçedeki çevre ve insan odaklı çalışmalar artırıldı. İBB’nin köklü kurumu İSKİ ortaklığıyla gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında, Bakırköy’de yıllardır kronikleşen su baskını sorunu çözüme kavuştu. İBB’nin başlattığı Küçükçekmece Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli projesinin ardından ilçe genelinde hummalı bir çalışmaya başlayan Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kesit yetersizliği nedeniyle bölgede yıllardır taşkına sebep olan Karabal hattında 2 bin 500 metre dere ıslahı, 5 bin metre atıksu, 800 metre yağmur suyu hattı imalatını tamamladı. Ayrıca Bakırköy’ün Yeşilyurt, Yeşilköy, Zeytinlik, Yenimahalle ve Cevizlik ve mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile hem tüm bölgede su baskınlarının önüne geçildi hem de atıksu ve yağmur suyu sistemleri ayrıştırılarak Marmara denizine atıksu akışı kesilmiş oldu.

“İLÇEMİZİN SORUNLARINI ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İlçede gerçekleştirdikleri çevreyi ve insanı korumaya yönelik altyapı çalışmalarından bahseden Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü Derya Güler, “Caddeden geçen Karabal Deresi ve atıksu kollektörlerinin mevcut kesitlerinin yetersiz olması sebebiyle bu bölgede su baskınları yaşanmaktaydı. Ayrıca atıksu, yağmur suyuna karıştığı için Marmara Denizine de atıksu karışıyordu. Bunların önüne geçilmesi amacıyla, İSKİ ile birlikte çalışmalara başladık ve bu çalışmalar kapsamında mevcut hatta 2 bin 500 metre dere ıslahı, 5 bin metre atıksu, 800 metre yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı. Tamamlanan çalışmalar neticesinde hem su baskınlarının önüne geçtik hem de yağmur suyu ve atıksu ayrıştırması yaparak, atıksuların biyolojik arıtmaya, yağmursularının da Marmara Denizine akışını sağladık. Ayrıca ilçemizdeki birçok bölgede kangren haline gelmiş, yıllardır çözülemeyen su baskınları ve karışık çalışan sistemlerle ilgili geniş çaplı projelerle çalışmalar yaptık. Yeşilyurt, Yeşilköy, Zeytinlik, Cevizlik ve Yenimahalle'de yapılan çalışmalar kapsamında hem su baskınlarının önüne geçtik hem de sistemi ayrıştırarak Marmara Denizine atıksu akışını kesmiş olduk. Belediyemizin İSKİ ile yürüttüğü ortak çalışmalar kapsamında, ilçemizin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz” dedi.