İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği '24 Kasım Öğretmenler Günü Koşusu'nda 2 bin 800 kişi eğitime adanmış yürekler için koştu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede büyük ilgi görerek gelenekselleşme yolunda ilerleyen koşu etkinliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdi.

Etkinlik; başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenler için yapılan saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 10K'da 1500, 5K'da 1000, Çocuk Koşusunda 300 kişinin koştuğu yarışın galibi 10K Kadın Genel Kategoride Damla Çelik, 10K Erkek Genel Kategoride ise Aykut Taşdemir oldu.

Yarışların sonucunda 5K ve 10K kategorilerinde dereceye giren sporcular ile Çocuk Koşusu'nun minik şampiyonları ödüllerini Başkan Ovalıoğlu'nun elinden aldı.

Öğretmenlerin, sporcuların ve vatandaşların bir arada olduğu yoğun katılımlı etkinlik, dans gösterileri ve müzik performanslarıyla keyifli bir pazar gününe dönüştü. Vatandaşlar, alanda yer alan 'İz Bırakan Öğretmenler' tahtasına öğretmenlerinin isimlerini yazarak güne dair anlamlı birer anı bıraktı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de koşuya katılarak öğretmenlere destek verdi.

KOŞU, FESTİVAL HAVASINDA GEÇTİ

Etkinlikte konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü için bir koşu düzenledik. Bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz, geçen yıl yoğun bir katılım vardı, bu sene ondan daha da yoğun bir katılım oldu. Bu vesileyle Öğretmenler Günü'nü çok güzel bir Pazar gününde bütün değerli katılımcılarımızla ve koşucularımızla birlikte tamamladık. 10 kilometre ve 5 kilometre koştuk, 4-14 yaş arası çocuklarımız için ufak bir parkurumuz vardı. Yeşilköy'ün muazzam marina atmosferinde gerçekleştirdiğimiz koşularımıza devam edeceğiz, gelecek sene daha büyüğünü yapacağız. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz' dedi.