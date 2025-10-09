Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamak için kentin dört bir yanında birbirinden özel etkinlikler düzenleyecek. Bilimden spora, sanattan müziğe, çocuk etkinliklerinden yürüyüşlere kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programlar, 29 Ekim 2025'e dek Denizlililerle buluşacak.

DENİZLİ (İGFA) - Cumhuriyet coşkusu kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında futbol ve basketbol turnuvaları, fotoğraf sergileri, konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, çocuk atölyeleri, spor gösterileri ve halk konserleri yer alıyor.

Etkinlikler, kent merkezinden Pamukkale'ye kadar birçok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Program kapsamında 9-17 Ekim tarihleri arasında Kınıklı Futbol Sahası'nda 'Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası', 18-19 Ekim'de Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde '3x3 Basketbol Turnuvası', 13-17 Ekim tarihleri arasında ise '1923'ten Günümüze Denizli Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerle buluşacak.



TİYATRODAN KONSERE, SERGİDEN SÖYLEŞİYE SANATLA DOLU GÜNLER



Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 16 Ekim'de çocuklar için sahneleyeceği 'Su Perisi Lara' oyunuyla minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. 23 Ekim'de ise Büyükşehir Belediye Konservatuarı Kent Orkestrası '90'lar Konseri' ile müzikseverlere nostaljik bir gece sunacak. Hafta boyunca çeşitli ilkokullarda 'Çocuk Şarkıları Konserleri' düzenlenecek. 24-30 Ekim tarihleri arasında Turan Bahadır Sergi Salonu'nda 'DEFSAD Fotoğraf Sergisi' fotoğraf severler ile buluşacak.



BİLİMDEN SANATA, SPORDAN MÜZİĞE DOLU DOLU PROGRAM



24-28 Ekim tarihleri arasında Delikliçınar Meydanı'nda ise çocuk aktivitelerinin yer alacağı atölyeler yer alacak. Çocuklar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hem öğrenerek hem de eğlenerek unutulmaz bir bayram sevinci yaşayacak. 24 Ekim Cuma günü ise DBB Millet Kütüphanesi'nde 'Kitaplar Bizden Okumak Sizden' adlı sessiz okuma etkinliği düzenlenecek. 25 Ekim Cumartesi günü ünlü yazar ve şair Sunay Akın, 'Cumhuriyete Giden Yol' adlı söyleşisiyle Denizlililerle bir araya gelecek. 26 Ekim'de Pamukkale semalarında gerçekleşecek 'Gençlik Balon Uçuşu' ve Lykos Yarı Maratonu ise Cumhuriyet coşkusunu gökyüzüne ve parkurlara taşıyacak.



BÜYÜK CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ'NDE DENİZLİ TEK YÜREK OLACAK



Kutlamalar 27 Ekim'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde usta sanatçı Hüsnü Arkan konseriyle devam edecek. 28 Ekim'de ise Delikliçınar Meydanı'nda art arda gerçekleşecek 'Sahne Senin' konseri ve 'Blues Konserleri' kentte bayram atmosferini zirveye çıkaracak. Cumhuriyet Bayramı'nın en coşkulu anı ise 29 Ekim Çarşamba günü yaşanacak.

Saat 19.00'da Atatürk Stadı'ndan Delikliçınar Meydanı'na yapılacak 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü (Fener Alayı)' ve ardından ünlü sanatçı Buray'ın vereceği Halk Konseri, Denizlilileri tek yürek olarak buluşturacak.