İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilçedeki okullardan öğrencilerin katılımıyla düzenlediği Egemenlik Turnuvası, büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı.

Sporun farklı branşlarında mücadele eden öğrenciler, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Voleybol, basketbol, tenis, yüzme ve bocce branşlarında gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler kıyasıya rekabet etti.

Fair-play ruhunun ön planda olduğu müsabakalarda, genç sporcular hem bireysel performanslarıyla hem de takım oyunlarıyla dikkat çekti.

Tribünlerde yerini alan aileler, öğretmenler ve arkadaşları, sporculara destek vererek turnuvanın atmosferini daha da renklendirdi. Öğrencilerin sahaya yansıttığı azim, mücadele ve dayanışma duygusu izleyenlerden alkış aldı.