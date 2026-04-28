26 Nisan Pazar günü, FloridaEyaleti'ndeki Palm Beach USPA Ulusal Polo Merkezi'nde gerçekleştirildi

ACCESS Newswire/ WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., Amerikan polo sezonunu, 26 Nisan'da Florida'nın Palm Beach Eyaleti'ndeki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde gerçekleştirilen heyecan verici 2026 U.S. Open Polo Championship® Finali ile taçlandırdı. İkonik U.S. Polo Assn. Stadyum Sahası'nda oynanan Amerikan polosunun bu en prestijli turnuvası; elit uluslararası rekabet, ESPN üzerinden dünya çapında yayın imkanı ve rekor bir kalabalığın önünde hem saha içinde hem de saha dışında yankı uyandıran heyecan verici bir Şampiyonluk Pazarı deneyimi sundu.

Üç turnuvadan oluşan Gauntlet of Polo® serisinin üçüncü ve son bölümü; aralarında 10 handikaplı yıldız oyuncular Adolfo ve Poroto Cambiaso, Hilario Ulloa, Tomas Panelo ile Jeta ve Barto Castagnola'nın da bulunduğu 11 üst düzey takımı bir araya getirdi. Yükselen yıldızlar ve deneyimli rakipler, atlı partnerleriyle birlikte, herkes için bir şeyler sunan bir Final ile doruğa ulaşan oldukça rekabetçi bir sezona katkıda bulundular.

Etkinliğin küresel erişimini artırmak amacıyla, U.S. Open Polo Championship Finali ESPN platformlarında yer alacak. Efsanevi yorumcu Chris Fowler, üst üste ikinci kez sunuculuğu üstlenirken kendisine Kenny Rice, Polo Onur Listesi üyesi Adam Snow ve Karl Ude-Martinez eşlik edecek. Yayın, Global Polo'nun YouTube kanalı üzerinden de izlenebilecek.

Final Eşleşmesi:Pilot (#1 Curtis Pilot - 0, #2 Mackenzie Weisz - 6, #3 Lorenzo Chavanne - 7, #4 Camilo 'Jeta' Castagnola - 10) vs. BTA (#1 KC Krueger - 1, #2 Steve Krueger - 5, #3 Tomas Panelo - 10, #4 Ignacio 'Nachi' Viana - 7)



Final Skoru: 15 (Pilot) - 10 (BTA)



En Değerli Oyuncu (MVP): Lorenzo Chavanne (Pilot)



En İyi Oynayan At (Pony): Lorenzo Chavanne tarafından binilen Open Texas



En İyi Oynayan At, Arjantin Yetiştirmesi: Lorenzo Chavanne tarafından binilen Open Silaba



YETI Tarafından Sunulan U.S. Polo Assn. Centilmenlik Ödülü: Steve Krueger (BTA)



Skeeter Johnston - Yılın Sponsoru: KC Krueger (BTA)



Yardım Kuruluşu Yararlanıcıları: Polo Eğitim Vakfı (Pilot) ve Polo Müzesi ve Onur Listesi (BTA)



Maçın Önemli Anları: Pilot, açılış döneminden (chukker) itibaren tempoyu kontrol etti ve üçüncü dönemin ortasında beş gole kadar çıkan güçlü bir avantajı korudu. Bu farka rağmen BTA, devre arasında toparlanarak etkileyici bir atak başlattı ve ikinci yarıda farkı bir gole kadar indirdi. Ancak Pilot kontrolü hiç bırakmadı, ivmeyi durdurmak ve liderliklerini yeniden inşa etmek için hassas bir karşılık verdi. Son dönemde iki gol daha bulan Pilot, 15-10'luk galibiyeti garantiledi ve USPA Gold Cup® başarısının ardından üst üste ikinci turnuva zaferini elde etti. Lorenzo Chavanne ve Camilo 'Jeta' Castagnola, U.S. Open Polo Championship® Finali'nde sergiledikleri üstün hücum performansıyla yedişer gol atarak maçın en skorer isimleri oldular.

Pazar günü BTA Takımı, yan yana yarışan bir karı-koca ikilisini barındırarak U.S. Open Polo Championship® Finali'nde ilk kez yer alarak tarihe geçti.

Maç aynı zamanda spor için önemli bir anı temsil etti; BTA'nın kadın oyuncusu, Gillian Johnston'ın 2002'de U.S. Open Polo Championship'i kazanmasından bu yana Finallere kalan ilk kadın oyuncu olarak turnuvadaki ilk çıkışını gerçekleştirdi. Bu durum, erkeklerin ve kadınların sahada birlikte oynadığı sporun benzersiz formatını yansıttı. Takım Pilot ise 2026 USPA Gold Cup galibiyetinin ardından üst üste ikinci büyük şampiyonluğu hedefleyerek Finale güçlü bir ivmeyle girdi.

USPA'nın Resmi Spor Markası olarak U.S. Polo Assn.'in varlığı; takımların ve tüm NPC personelinin markanın ikonik 'Çift Atlı' logosuyla donatılmasından, mekan genelinde hayranlar için sürükleyici temas noktaları oluşturulmasına kadar turnuvanın her yerinde hissedildi. Spor markası ayrıca, sezon boyunca tüm turnuvalarda finalist takımlar tarafından seçilen polo ve at bazlı yardım kuruluşlarına bağışlar yaparak polo sporuna ve topluluğuna olan bağlılığını pekiştirdi.

'USPA Ulusal Polo Merkezi'ndeki rekor kıran sezondan, polo sporunun en çok beklenen şampiyonluk finallerinden birine kadar, U.S. Open Polo Championship® Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada sporumuz için çıtayı yükseltmeye devam ediyor,' dedi milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince. 'U.S. Polo Assn.'in süregelen desteği ve ESPN gibi platformlar aracılığıyla, bu şampiyonluk finalinin enerjisini ve geleneğini dünya çapındaki izleyicilere ulaştırırken, gelecek nesiller için yeni hayranlar oluşturmaya ve sporumuzu ve markamızı büyütmeye devam ediyoruz.'

Rekabetin ötesinde, U.S. Open Polo Championship Şampiyonluk Pazarı; hem eski hayranlarda hem de yeni izleyicilerde yankı uyandıran canlı ve eğlence odaklı bir atmosfer sundu. Tenis efsanesi Bob Bryan törensel para atışını gerçekleştirirken, Nashville'in yükselen sanatçısı Abbey Cone İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Konuklar, maç öncesi Asado alanındaki anlardan geleneksel devre arası çim ezme (divot stomp) ritüeline kadar gün boyu Cone'un canlı müziğinin keyfini çıkardılar.

U.S. Polo Assn., NPC'deki USPA Shop'ta düzenlenen perakende ve yaşam tarzı etkinlikleriyle yerindeki deneyimi daha da geliştirdi. Bu etkinlikler arasında dünyaca ünlü at sanatçısı Eduardo Marquez'in polo sanatı galerisi, interaktif ve göz alıcı Briny Brim Özel Şapka Barı'nın geri dönüşü ve mağazanın verandasında ikram edilen sınırlı sayıda U.S. Polo Assn. roze yer aldı. Hayranlar ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. Yıl Dönümü onuruna hatıra olarak kırmızı, beyaz ve mavi şapkalar alarak ikonik çim ezme geleneğine katıldılar.

1904 yılında kurulan U.S. Open Polo Championship, Amerikan polosunda mükemmelliğin kesin testi ve uluslararası polo takviminin temel taşı olmaya devam ederek, her sezon sporun en iyi yeteneklerini ve tutkulu hayranlarını dünyanın kış binicilik başkenti Wellington'a çekmektedir.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasıyla dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIn Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, heyecan verici bu sporu dünya çapında milyonlarca hayran için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ve spor içeriği dallarında ödüllerle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn.; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip ediniz.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya YouTube üzerinden Global Polo'ya ulaşınız.

