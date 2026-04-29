Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - MHP Genel merkez kararıyla Bilecik İl Başkanlığı'nda yapılan değişim sonrasında göreve Talha Özkan atanırken, bu değişimin yankıları ilçe teşkilatlarına da gecikmeden yansıdı.

Daha önce 'yoğun iş temposu' gerekçesiyle görevinden ayrılan eski Pazaryeri İlçe Başkanı Onur Yalamaç, yeniden aynı göreve getirildi.

Siyasi kulislerde bu durum, 'görevden ayrılmaların kişisel gerekçelerden çok dönemsel tercihler olduğu' yorumlarına neden olurken, vatandaş nezdinde ise güven tartışmalarını beraberinde getirdi. Partililer, görevden ayrılan bir ismin kısa süre sonra yeniden aynı koltuğa oturmasını 'zorunluluk mu, yoksa alternatif eksikliği mi?' sorularıyla değerlendirdi.

Yaşanan gelişmeler dolayısıyla, daha önce partilerinden istifa eden MHP'li Pazaryeri Belediye Meclis üyeleri için de benzer bir geri dönüş süreci mi başlayacak sorularını da akıllara getirirken, teşkilatlarda yaşanan bu hızlı değişimlerin, sadece yönetim kademesiyle sınırlı kalmayıp yerel yönetim ayağına da yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu.