ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi teknoloji ile sporu aynı zeminde buluşturacak olan DIGIFEST etkinliğiyle oyun geliştiricilerden sporculara, gençlerden teknoloji meraklılarına kadar geniş bir katılımcı kitlesini Antalya'da bir araya getiriyor.

DIGIFEST Antalya 2026, 14-17 Mayıs tarihleri arasında Cam Piramit'te kapılarını açacak. Festival, dijital spor ile fiziksel aktiviteyi bir araya getirerek gençleri, girişimcileri, spor ve e-spor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak birçok etkinliği içinde barındırıyor.

Festival boyunca interaktif deneyim alanları, dijital spor uygulamaları ve rekabetçi turnuvalar ziyaretçilere yenilikçi bir spor deneyimi sunacak.

SAHNE ETKİNLİKLERİ VE SPOR ALANLARI

Cam Piramit içinde; HADO turnuvaları, e-spor, arttırılmış gerçeklik ve karma sporlar, sanal gerçeklik sporları, akıllı fitness ve performans teknolojileri, mobil spor uygulamaları, dijital spor yayıncılığı, oyun geliştirme ve spor teknolojileri girişimleri, simülasyon ve ekipman teknolojileri gibi birçok alan yer alacak.

Cam Piramit'in dış alanında ise hem sahne etkinlikleri hem de fiziksel spor alanları ve stantlar yer alacak. AKM'de ise oyun, teknoloji ve yazılım alanlarına dair söyleşi ve atölyeler yapılacak.

KLASİK ETKİNLİK ANLAYIŞININ ÖTESİNDE

Festival alanında kurulacak dijital deneyim alanları, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla desteklenirken; fiziksel hareket ve rekabet unsurları bu teknolojilerle entegre bir şekilde katılımcılara sunulacak. DIGIFEST kapsamında katılımcılar, yalnızca izleyici olarak değil; sahada aktif rol alan birer oyuncu olarak etkinliğe dahil olacak.

HADO AVRUPA ŞAMPİYONASI DA FESTİVALDE YER ALACAK

DIGIFEST Antalya kapsamında HADO Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonası ile takımları Türkiye'de buluşturacak. Türkiye ev sahipliğinde düzenlenecek olan HADO Avrupa Şampiyonası için 11 ülke; Belçika, Çekya, Fransa, Galler, Hollanda, İngiltere, İspanya, Güney Kıbrıs, Polonya ve Yunanistan katılacağını onayladı. Etkinlik programının öne çıkan başlıkları arasında TÜSF Üniversiteler Arası HADO Türkiye Şampiyonası da yer alıyor. Festival kapsamında ayrıca, genç sporcuların yer alacağı HADO Junior Cup da düzenlenecek.