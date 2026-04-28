KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular uluslararası arenada başarılı şekilde mücadele ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesporlu Hava Sena Tokmak, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Judo Birliği (EJU) faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası'nda madalyalarına bir yenisini daha ekledi.

Kadınlar 40 kiloda Türkiye'yi ve Konya'yı temsil eden Hava Sena, zorlu mücadeleler sonucunda bronz madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, 'Büyükşehir Belediyespor'umuzun başarılı sporcusu Hava Sena Tokmak'ı elde ettiği dereceden dolayı içtenlikle kutluyorum. Disiplini, azmi ve çalışkanlığıyla önemli bir başarıya imza atan sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum' dedi.

BRONZ MADALYA SÜRECİ

Büyükşehirli başarılı sporcu, son 16 turunda Fransa'dan Assia Moussati'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final etabının ardından repesaj hattında mücadelesini sürdüren sporcumuz, Hollandalı Serra Pham ve İspanyol Candela Costa Cabana'yı mağlup ederek bronz madalya maçına çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde ise bir diğer Türk sporcu Elçin Karakazan'ı yenerek Avrupa Kupası'nı 3. sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

BAŞARILI SPORCU 2 AYDA 3 MADALYA ELDE ETTİ

Başarılı sporcu, Berlin'de elde ettiği bu dereceyle ay-yıldızlı formayla son 2 ay içerisinde 3. madalyasını kazanmış oldu.

Havva Sena, Mart ayında Çekya'nın Teplice şehri ile Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupaları'nda da üçüncü olarak iki bronz madalya elde etmişti.