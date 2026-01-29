İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Meclisi, çocuk hakları için toplandı. Belediyenin eğitim salonunda düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda çocuk haklarının korunması, karar süreçlerine katılım ve eşitlik başlıkları ele alınırken, çocuklara yönelik çocuk hakları eğitimi de verildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, çocukların görüşlerini karar alma süreçlerine dâhil etmek amacıyla Çocuk Meclisi Yuvarlak Masa Toplantısı düzenledi.

Belediyenin eğitim salonunda gerçekleştirilen toplantıda, çocuk haklarının korunması, çocukların yönetime katılımı ve eşitlik konuları masaya yatırıldı.

Toplantı kapsamında çocuklara çocuk hakları konusunda eğitim verildi. Eğitim, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sıla Çamur tarafından gerçekleştirildi.

Çocukların haklarını öğrenmesi ve söz haklarının güçlendirilmesinin hedeflendiği eğitimde, katılımcı çocuklar görüş ve düşüncelerini paylaşma ve özgürce ifade etme fırsatı buldu.