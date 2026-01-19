Kadın istihdamına ve üretime verdiği destekle öne çıkan Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Sokağı organizasyonunu bu kez Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda vatandaşlarla buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını hedefleyen projeleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, girişimci kadınlar kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturma imkanı yakaladı. Takıdan tekstile, ev dekorasyonundan yöresel lezzetlere kadar geniş bir ürün yelpazesinin yer aldığı stantlar, meydanı adeta renkli bir üretim sokağına dönüştürdü.

'KADIN EMEĞİ OSMANGAZİ'DE DAHA DEĞERLİ OLACAK'

Etkinliği ziyaret ederek girişimci kadınlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, üretici kadınlara hayırlı işler dileyerek bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Organizasyona her geçen gün artan ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Esendemir, 'Kadın Girişimciler Sokağı'na bugün baktığımızda çok yoğun ve gurur verici bir katılım görüyoruz. Özellikle dernek sayımızda yaşanan artış bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Şu anda çarşımızda 30 dernek ve 50 katılımcı yer alıyor. Bu tablo, kadınlarımızın üretme azmini ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Kadın emeği Osmangazi'de her geçen gün daha da görünür olacak, daha da değer kazanacak.' diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Sokağı projesinden duydukları memnuniyeti dile getiren kadın girişimciler ise kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.