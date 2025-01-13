İstanbul Bakırköy Belediyesi, kışın getirdiği soğuk hava şartlarında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklarını tamamladı. Gerçekleştirilecek kışla mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tam teçhizatlı bir şekilde sahada olacak.İSTANBUL (İGFA) - Havaların soğumasıyla birlikte, vatandaşların kış aylarının zorlu şartlarına karşı herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için harekete geçen Bakırköy Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Önlemlerin sıklaştırıldığı ve planlamaların yapıldığı kışla mücadele çalışmaları kapsamında 126 personel, 54 araç stokta bulunan 600 ton tuz ile tam teşekküllü bir şekilde 7/24 çalışacak. Ayrıca evde yatan hastalar için de 3 adet elle taşınır jeneratör çalışmalarda kullanılacak.

“Kışın çileye değil keyfe dönüşmesi için hazırlıklarımızı tamamladık”

Kış aylarında yaşanacak zorlukları en aza indirerek vatandaşlara huzurlu bir yaşam alanı sunacaklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Kışla mücadele çalışmalarımız kapsamında bütün hazırlığımızı yaptık. Ekipmanımızla, tuzumuzla, araçlarımızla ve çalışan arkadaşlarımızla beraber kışa hazırız. Son günlerde havanın soğumasıyla beraber derece iyice aşağı doğru düşüyor. Ancak çocuklarımızın da okullarının sömestr tatiline denk gelmesiyle beraber çok güzel bir kış geçmesini diliyorum. Kar yağışının da bizi sevindirecek, barajlarımızı dolduracak, toprağımızın bereketini artıracak şekilde bolca yağmasını diliyorum. Biz her şekilde bunun bir çileye dönüşmesinden ziyade bir keyfe dönüşmesi için, insanların rahatlıkla gündelik hayatına devam edip çocuklarımızın da çok güzel bir tatil geçirmesi amacıyla bütün hazırlığımızı tamamladık. Bakırköy Belediyesi ekibindeki arkadaşlarımla birlikte biz kışa hazırız” diye konuştu.