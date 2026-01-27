İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Yerel Yönetimler Boyutunda Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi'nde, üniversitelerden gelen öğretim görevlileri tarafından karbon ayak izi konusunda güncel bilgiler paylaşıldı; emisyon ölçümleri, hesaplama yöntemleri ve belediyelere yönelik uygulama süreçleri ele alındı.

Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler Boyutunda Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi', il ve ilçe belediyelerinde görev yapan personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitime, 20 farklı kurumdan toplam 60 kişi katıldı. Eğitimler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Yasemin Kaya ve Prof. Dr. İlda Vergili ile İstanbul Arel Üniversitesi Karbon Yönetim Teknikerliği Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Salih Açıl ve Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Mehmet Ferhat Sarı tarafından verildi.

Eğitimde, belediyeler özelinde karbon ayak izi sürecinin nasıl değerlendirileceği, hesaplama yöntemlerinin ana hatları, emisyon ölçümleri ve saha uygulamalarına yönelik örnekler ayrıntılı şekilde ele alındı. Eğitimle birlikte, yerel yönetimlerde görev yapan personelin karbon ayak izi hesaplama süreçlerine ilişkin bilgi düzeyinin artırılması ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.