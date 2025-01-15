İstanbul Bakırköy Belediyesi, sokak hayvanlarına daha iyi hizmet verilmesini sağlamak için Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü kurdu.İSTANBUL (İGFA) - Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından sokaktaki can dostlarına yönelik önemli çalışmalara imza atan Bakırköy Belediyesi bünyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü kuruldu.

Daha önce Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde şeflik olarak hizmet veren veterinerlik hizmetleri, Ocak ayı meclisinde alınan kararla müdürlük olarak hizmet verecek. Sokak hayvanlarına yönelik daha nitelikli hizmet vermek için bu kararı aldıklarını ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütüyorduk.

Bunun yanı sıra can dostlarımız için Mobil Veterinerlik Aracı olan VetBak’ı Bakırköylü komşularımızın hizmetine sunmuştuk. İlçede yaşayan canlıları ayırt etmeden hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.