İstanbul’un önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından biri olan Alibey Barajı’nın su kalitesini, miktarını ve sürdürülebilir kullanımını korumaya yönelik hazırlanan “Alibey Barajı İçme ve Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı” yürürlüğe girdi.İSTANBUL (İGFA) - Alibey Barajı İçme ve Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliği ile hazırlandı.

Plan, baraj havzasının korunmasına yönelik bilimsel bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Çalışmalar 2 Temmuz 2020’de başladı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2024 tarihinde onaylandı.

Plan, 1 Ocak 2025’te yayımlanarak yürürlüğe girdi. İSKİ, bu bölgedeki havza koruma planı hükümlerine uygun olarak kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdürecek.

YERLEŞİM ALANLARINDA İMAR SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTU

Alibey Barajı’nın inşa edildiği dönemde mevcut olan ve gölün mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında kalan mahallelerde (eski tanımıyla köylerde) yapılaşmaya ve tadilata izin verilmiyordu.

İSKİ ALİBEY BARAJI’NIN SU KALİTESİNİ KORUYOR

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, “İstanbul’un su kaynaklarını korumak ve halkın temiz içme suyu ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak amacıyla suyun kalitesini ve çevresel dengeyi gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehirdeki su havzalarının korunması, suyun temizliği ve doğanın dengesinin sağlanması, İSKİ’nin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Alibey Barajı’ndaki su kalitesinin korunması, çevresindeki ekosistemin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve bölge halkının içme suyu ihtiyacının güvence altına alınmasını hedefliyoruz. Alibey Barajı çevresindeki doğal kaynakların korunması ve suyun sürdürülebilir kullanımı için yaptığımız bu çalışmalar, İstanbul’un su kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor. Bu tür projeler ile sadece suyun korunmasını değil aynı zamanda çevre bilincinin artırılmasını da amaçlıyoruz.” dedi.

YILLIK 36 MİLYON METREKÜP SU KAPASİTESİNE SAHİP

50 km uzunluğundaki Alibey Deresi üzerinde yer alan Alibey Barajı, 1972 yılında hizmete alındı. Yıllık 36 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan ve toprak dolgu tipinde inşa edilen baraj, İstanbul’a içme suyu temin eden önemli su kaynaklarından biri. Barajın bulunduğu havza alanı ise 160 kilometrekareyi kapsıyor.