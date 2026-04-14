İçişleri Bakanlığı koordinesinde İstanbul açıklarında düzenlenen ortak operasyonda, bir teknede 200 kilogram skunk ele geçirildi, organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul açıklarında jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla ortak bir narkotik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Karadeniz hattında uyuşturucu kaçakçılığı ağı tespit edildi. İstanbul açıklarında durdurulan bir teknede yapılan aramada, gizlenmiş halde 200 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul açıklarında Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 200 kg Skunk ele geçirildi.



Organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.



Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı: pic.twitter.com/ZgYeT3ejTv — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 14, 2026

Açıklamada, hem karada hem de denizde uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken, operasyona katılan jandarma ve sahil güvenlik personeli ile savcılık birimleri tebrik edildi.

Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.