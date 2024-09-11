İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ kapsamında öğrencilere sağladığı beslenme desteği başladı. 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda gerçekleşecek dağıtımlar, yıl boyunca devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Ailelerin yaşamakta olduğu ekonomik zorluklara kayıtsız kalmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ hazırladı. Proje kapsamında ilk ve ortaokula giden öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul önlerinde beslenme desteği sağlanıyor.

Dağıtımın gerçekleştiği okullardan biri Zeytinburnu’ndaki Veliefendi İlkokulu oldu. Beslenme desteği, okulun giriş kapısına yerleştirilen dağıtım araçları ve personellerince gerçekleştirildi. Beslenme desteğinin içerisinde taze besinlerle hazırlanmış sandviç, süt, meyve, kuruyemiş ve su bulunuyor.

900 BİN ÇOCUĞA ULAŞACAK

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ kapsamında, çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilere her gün 5 bin adet beslenme desteği sağlanacak.

2023 yılında başlayan projede şu ana kadar öğrencilere 1.283.385 adet beslenme paketi ulaştırdı. 2024-2025 eğitim yılı içerisinde 180 okul günü boyunca dağıtılacak olan beslenme desteğinin yılsonuna kadar 900 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.