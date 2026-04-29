Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretine yönelik yönetmelikte kapsamlı değişikliğe giderek, 1 Temmuz 2026 itibariyle konut satışlarında güvenli ödeme sistemi uygulaması devreye alınacağını bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile resmileştirdi.

ANKARA (İGFA) - Taşınmaz alım satım süreçlerinde önemli değişiklikler içeren düzenleme Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlığı, taşınmaz satışlarında ödeme güvenliğini sağlamayı amaçlayan sistem oldu. Buna göre, konut ve diğer taşınmaz satışlarında bedelin tamamı veya bir kısmı, mülkiyet devri ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek şekilde oluşturulan 'ödeme sistemi' üzerinden yapılacak. Sistem; nakit, havale, EFT ve benzeri yöntemleri kapsayacak.

Kredi kullanılan satışlarda ise kredi tutarı dışındaki ödemeler için bu sistem zorunlu olacak. Ayrıca sistem üzerinden yapılan her işlem için bir kullanım bedeli alınacak ve bu bedel satıcıya aktarılacak tutardan düşülecek.

Yönetmelikle birlikte yetki belgelerinde 'tadil' süreci de netleştirilirken, işletmelerin bilgilerinde değişiklik olması durumunda 10 gün içinde başvuru yapılması zorunlu hale getirildi. İşletme adresi veya unvan değişikliklerinde, bağlı işletmelerin belgeleri de otomatik olarak güncellenecek.

Yeni ödeme sistemi 1 Temmuz 2026'ya kadar zorunlu olmayacak.

Bakanlık, bu süreyi üç aya kadar uzatma yetkisine sahip olacak.