Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 72 bin kişi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin İş Gücü İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre ülkede işsiz sayısı Kasım 2024'te 84 bin azalarak 3 milyon 72 bin kişiye düştü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 11,7 olarak kaydedildi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 28,2 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzd3 19,4 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.