Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işsizlik verilerini açıkladı ve genç işsizliğinin de tarihî düşük seviyeye gerilediğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,2'ye gerileyerek 2012'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise yüzde 15,2 ile aynı olumlu tabloyu gösterdi. İşsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine düştü. Kadın işsizliği ise yüzde 11,1 olarak kaydedildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 221 bin kişi olurken, istihdam oranı yüzde 48,3 olarak ölçüldü. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Bakan Işıkhan, atıl işgücünü aktive edecek ve dezavantajlı grupların işgücüne katılımını artıracak İş Pozitif ve GÜÇ programlarının uygulanmaya devam edeceğini vurguladı. 'Kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam güçlendikçe Türkiye güçlenecek' dedi.