Bursa'daki Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, Erasmus+ programı kapsamında Romanya, Bulgaristan ve Polonya'dan gelen akademisyen ve öğrencilerin katıldığı uluslararası bir saha çalışmasına ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yürütülen Erasmus+ KA131 Karma Yoğun Programlar (BIP) kapsamında uluslararası bir akademik saha incelemesi gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde Romanya'dan Transilvanya Braşov Üniversitesi, Bulgaristan'dan Orman Üniversitesi Sofya ve Polonya'dan Poznań Doğa Bilimleri Üniversitesi temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık 20 kişilik öğrenci ve akademisyen grubu Türkiye'ye geldi. Heyet, Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen saha çalışmasında bölgenin ekosistemi, biyolojik çeşitliliği ve yürütülen koruma faaliyetleri hakkında yerinde bilgilendirildi.

Ziyaret kapsamında alan gezisi yapılırken, katılımcılara tabiat parkının doğal yapısı ve sürdürülen çevre koruma çalışmaları teknik detaylarıyla aktarıldı. Akademik programın, farklı ülkelerden gelen öğrenciler arasında çevre bilinci ve koruma yaklaşımlarının paylaşılmasına katkı sağladığı belirtildi. Program sonunda, saha çalışmasına katkı sunan yerli ve yabancı akademisyenlere teşekkür edildi.