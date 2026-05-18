ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan av sezonu denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Kontrol 52 ve Kuzey Yıldızı gemileri ile Samsun, Sinop ve Ordu'daki su ürünleri kontrol ekipleri tarafından hem denizde hem de karada toplam 681 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, usulsüz avcılık yapan 15 av aracına el konulurken, 13 idari yaptırım uygulanarak toplam 484 bin 389 TL ceza kesildi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da başta çaça avcılığı olmak üzere, 15 Nisan-15 Mayıs döneminde Kontrol 52 ve Kuzey Yıldızı kontrol gemilerimiz ile @SamsunTRM , @tarim_sinop ve @Ordutarimorman su ürünleri kontrol ekiplerimizle hem denizde hem de karada 681 denetim — Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (@bsgmtr) May 18, 2026

Genel Müdürlük, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının devam ettirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini vurguladı.