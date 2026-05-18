İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı öncülüğünde 16 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine darbe vurulduğunu açıkladı. 94 şüpheli tutuklandı, milyonlarca lira değerinde malvarlığına tedbir konuldu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 16 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 94'ünün tutuklandığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. Yapılan soruşturmalarda şüphelilerin: yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Bakanlık, şüphelilere ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon TL değerinde 57 taşınmaz, 9 taşınır ve 235 banka hesabına tedbir kararı uygulandığını açıkladı.

Açıklamada, 'Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz' ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığı, kahraman jandarma ekipleri, Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür etti.