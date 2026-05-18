Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekelerine yönelik Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Mersin'de ise 7 milyar liralık kara para ağı çökertildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonlarına yönelik iki büyük operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekiplerinin aylar süren çalışmaları sonucu 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

139 ekibin katıldığı operasyonlarda, hesaplarında 11,3 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edilen 183 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Bir diğer operasyonun ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerince gerçekleştirildiği açıklandı. Yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini akladığı öne sürülen organize suç ağına yönelik operasyonda 7 milyar liralık işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalandı.

Operasyonda şüphelilere ait lüks araçlar, daireler ve çeşitli mal varlıklarına da el konuldu.

Bakan Gürlek açıklamasında, 'Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz şekilde sürecektir' ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca operasyonlarda görev alan emniyet, jandarma ve siber suçlarla mücadele ekiplerine teşekkür edildi.