Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, önceki yıllarda meydana gelen biri ölümcül iki uçak kazası ile bir ciddi havacılık olayına ilişkin inceleme raporlarının tamamlandığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi Bursa'daki kazada iki pilot yaşamını yitirirken, Aydın'daki eğitim uçuşunda iki pilot yaralı kurtulmuştu.

BURSA (İGFA) - Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan duyurularla son yıllarda meydana gelen üç ayrı havacılık olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporlarının tamamlandığını açıkladı.

Duyurulardan ilki, 22 Ağustos 2023'te Aydın Çıldır Havaalanı'nda meydana gelen eğitim uçağı kazasına ilişkin oldu. THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş.'ye ait Diamond DA42 NG tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra pistin yaklaşık 900 metre dışına düşmüştü. Öğretmen pilot ile kursiyer pilotun hafif yaralandığı kazaya ilişkin nihai raporun kurumun internet sitesinde yayımlandığı bildirildi.

Bir diğer duyuru ise 23 Eylül 2024 tarihinde Bursa Yenişehir Havalimanı'nda yaşanan ölümcül eğitim uçuşu kazasına yer verildi.

Bursa Uzay ve Havacılık Eğitim Sanayi Ticaret AŞ'ye ait ve Fenix Havacılık AŞ tarafından işletilen TC-UDI tescilli hava aracının yedek piste düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetmişti. Bakanlık, kazaya ilişkin hazırlanan inceleme raporunun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıkladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan üçüncü duyuru ise 9 Ekim 2021'de meydana gelen bir 'ciddi olay' ile ilgili oldu.

19 Mayıs Havacılık A.Ş.'ye ait Tecnam P2008-JC tipi eğitim uçağında iniş sırasında burun iniş takımının kırıldığı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Söz konusu olayla ilgili hazırlanan inceleme raporunun da kamuoyunun erişimine açıldığı ifade edildi.